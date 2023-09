Gli studenti cattolichini impegnati con "Puliamo il mondo": raccolti 60 chili di spazzatura

Ben 60 chili di rifiuti. È la spazzatura raccolta dagli alunni delle classi E e C di seconda media “Emilio Filippini” venerdì mattina attorno all’area ex Vgs, in occasione della giornata di Legambiente “Puliamo il mondo”. Una giornata che è diventata un appuntamento fisso. Alla testa del piccolo esercito in pettorina gialla e guanti d’ordinanza, c’erano l’assessore Alessandro Uguccioni, la preside Chiara Patacchini, le docenti Alessandra Donati, Silvia Lattanzi, Lorenza Zeppilli, Adele Tecchi, la coordinatrice dei progetti Rosa Maria Fabbri e due volontari dell’associazione Be Kind, Michael Balleroni e Mirca Di Lorenzo. Per più di un’ora hanno passato al setaccio tutta l’area, raccogliendo tutto quello che viene gettato a terra da persone incivili. Hanno riempito decine di sacchi neri fino a raggiungere 60 chili di spazzatura.

“Questa iniziativa che ogni anno torniamo a mettere in campo è un gesto di gentilezza verso la nostra città e il nostro territorio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e ambiente, Alessandro Uguccioni – Serve a far capire a certe persone che tutto quello che non viene riciclato o buttato via poi ce lo ritroviamo nei parchi, ma anche nel cibo che mangiamo e nell’acqua che beviamo”. ?“Oggi è una lezione particolare, molto importante – l’intervento della preside Patacchini - Stiamo lavorando per noi, l’ambiente è casa nostra. Questa è una lezione in cui si impara a tener pulito il luogo in cui viviamo. Vogliamo le aule pulite, le case pulite e quindi anche l’ambiente che è la casa di tutti. Se imparassimo a non sporcare, vivremmo decisamente meglio”.