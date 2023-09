Un grosso tir rimane incastrato in pieno centro storico. "Siamo alle solite, ma nessuno fa nulla"

Un grosso tir nella mattinata di mercoledì (6 settembre) è rimasto incastrato in pieno centro storico a Rimini. Un episodio, che ciclicamente, si registra nella viabilità cittadina. Il mezzo pesante si è immesso lungo corso d’Augusto e ha cercato di svoltare in via Ducale. Per uscire dalla strettoia ha poi dovuto fare retromarcia, con una serie di manovra. L’accaduto ha mandato su tutte le furie il Comitato dei residenti del Rione Clodio, che hanno pubblicato attraverso i social anche un video. E non sono mancate le proteste: “Questo è il capolavoro di viabilità concepito dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessora Roberta Frisoni, un Tir arriva in corso d’Augusto e tenta di girare su via Ducale, accade spesso – si lamenta il comitato -. L’area del ponte di Tiberio lato centro è diventata uno dei punti più trafficati di Rimini, con file di auto nei due sensi di marcia e rischi di incolumità per cittadini e turisti che si recano/provengono dal nostro monumento nazionale. Il sindaco ha definito l’utilizzo del Rione Clodio un “effetto collaterale” per garantire la transitabilità del traffico di Rimini, questi sono i risultati. Senza parlare del traffico incessante quotidiano che attraversa il Rione Clodio che mette a rischio il “diritto alla salute” di chi vi abita”.