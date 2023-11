Gruppi di cammino, a Santarcangelo e Morciano al via corsi di formazione gratuiti per diventare ‘Walking Leader’

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna ambito di Rimini, in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport e il patrocinio dei Comuni della Valmarecchia e della Valconca, organizza due corsi di formazione gratuiti per diventare ‘Walking Leader’, un conduttore di Gruppi di Cammino per la salute. Due corsi teorici-pratici articolati in due giornate ciascuno, organizzati a Santarcangelo il 21 novembre e il 1 dicembre e a Morciano di Romagna il 20 e il 30 novembre. Per iscriversi basta inviare una mail a promosalute.rn@auslromagna.it o telefonare al numero 3343429196. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, previa disponibilità di posti.

L’obiettivo è quello di formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate: sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da “motivatore” e garantisce continuità dell’attività. Il corso vedrà la partecipazione del medico, dell’esperto del movimento, delle infermiere, dello psicologo dell’U.O. Igiene Pubblica e di conduttori che hanno già avviato gruppi di cammino.

Si tratta di un importante appuntamento nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell'attività fisica nelle comunità dell'Emilia-Romagna, in continuità con le esperienze accumulate con i precedenti piani della prevenzione, secondo un approccio life-course e agendo su diversi fattori che possono contribuire ad incrementare i livelli di attività fisica delle persone. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è rappresentato dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità, o quartiere cittadino, di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate nei dintorni, accompagnati da "walking leader".