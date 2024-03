"Pizzicato" per la seconda volta alla guida senza patente, ignora la sospensione del 2019

Una pattuglia della Polizia locale di Bellaria Igea Marina ha sorpreso per la seconda volta un cittadino – originario di fuori regione ma residente in città e già noto al Comando - alla guida di un veicolo, per altro un mezzo pesante, seppur privo di patente di guida. Ignorando la precedente sospensione, avvenuta nel 2019, l'uomo, impiegato in una nota azienda del territorio, continuava a guidare senza averne titolo. Curiosità: l'uomo circolava solo in determinati orari, evitando quelli che solitamente vedono impegnate le pattuglie sul territorio ed eludendo così i controlli. Una "furbata" che ha avuto comunque vita breve, grazie al lavoro meticoloso degli agenti che, di fatto, lo hanno colto in flagranza.

In occasione delle festività pasquali, la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha ulteriormente intensificato i servizi di vigilanza sul territorio. Tra questi, si segnalano quelli specificamente rivolti ai turisti, con attività espressamente improntate all’assistenza degli ospiti e all'erogazione di informazioni utili.

Spiega il responsabile del settore sicurezza per il Comune di Bellaria Igea Marina, Antonio Amato: “Si tratta di strategie messe in campo di concerto con l'amministrazione, frutto anche dell'esperienza pregressa e maturata in questi anni. Prioritario in occasioni come queste, è disciplinare l'afflusso dei turisti nelle varie strutture alberghiere, evitando che gli ospiti di Bellaria Igea Marina incorrano in spiacevoli sanzioni dovute proprio alla mancanza di conoscenza del territorio e della sua viabilità”.