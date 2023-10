Tra auto e casa aveva nascosto hashish, un coltello e 2500 euro in contanti: arrestato un 23enne

Tra casa e auto aveva nascosto panetto di hashish, un coltello a serramanico e 2500 euro in contanti, per questo un giovane si trova nei guai. Venerdì pomeriggio a Santarcangelo di Romagna i Carabinieri della Sezione Operativa del Nor hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio un 23enne che, poco prima, era stato controllato dai militari durante un servizio di monitoraggio del territorio teso al contrasto del traffico di stupefacenti.

Il giovane, infatti, al momento della verifica avrebbe mostrato evidenti segni di agitazione che hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Al fine di eludere l’intervento, il 23enne avrebbe spintonato gli agenti dandosi poi alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, il giovane è stato raggiunto e, dalle successive perquisizioni dell’auto e della sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati delle dosi e un panetto di hashish per un totale di circa 100 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e la somma di 2500 euro in contanti che il 23enne avrebbe giustificato come “vincita al casinò”. All’esito dei controlli, il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo previsto per sabato mattina.