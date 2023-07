Gli hotel chiusi terra di conquista, tre strutture sgomberate in 24 ore. Blitz dei Carabinieri con 20 militari

Si moltiplicano i casi di ex strutture alberghiere occupate abusivamente. Dopo l’operazione condotta dalla Polizia locale di Rimini, durante le scorse ore i militari della Stazione Carabinieri di Rimini-Miramare, col supporto esecutivo di altri militari della Compagnia, hanno eseguito un controllo straordinario con riguardo al contrasto dell’occupazione abusiva e del degrado urbano in due strutture alberghiere, attualmente in disuso, site in viale Marconi, che erano state individuate come probabile luogo di pernotto per soggetti senza fissa dimora. Nell’arco di 24 ore sono così complessivamente tre le strutture che risultano sgomberate sul territorio del Comune di Rimini.

Dopo un controllo, compiuto simultaneamente nelle due strutture con l’impiego di una ventina di militari fin dalle prime luci dell’alba, è stato possibile rintracciare e identificare 4 persone, di cui 3 stranieri. Da quanto emerso, i controllati, sfruttando verosimilmente anche precedenti effrazioni di porte e finestre, si erano introdotti nei due caseggiati, dove avevano creato dei bivacchi di fortuna con il mobilio trovato all’interno. Sono stati tutti deferiti alla Procura della Repubblica di Rimini per il reato di “invasione di terreni o edifici”; inoltre uno dei 3 stranieri, risultato irregolare con decreto di espulsione da eseguirsi, è stato trasferito presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Brindisi.

I controlli presso strutture critiche per il degrado urbano e l’occupazione abusiva verranno reiterati nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, con particolare riguardo alle zone di maggior affluenza turistica.