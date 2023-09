Hotel stagionali, è volata finale. Dal 10 settembre prime chiusure. "Ma proviamo ad allungare l'estate"

Scocca l’ora della MotoGp, con la carica dei 100 mila spettatori. E secondo gli esperti meteo sabato 9 e domenica 10 settembre la Riviera sarà baciata dal sole: si registreranno ancora temperature da pieno clima estivo fino a 28 gradi. Ci sarà il clima perfetto per assistere alle gare e per una nuotata in mare. Quello alle porte sarà un fine settimana di settembre “da pienino”. L’ultimo vista l’ormai concomitante riapertura delle scuole.

“Sarà un buon fine settimana – sono le previsioni della presidente di Federalberghi di Rimini Patrizia Rinaldis -, il tempo ci sta aiutando e la MotoGp regala alla Riviera, soprattutto nella zona a sud della provincia, un numero importante di presenze. Che vanno a unirsi alle vacanze della terza età e alle ottime presenze dall’estero soprattutto da Polonia e Ungheria, con gli aerei ancora pieni”. Si va verso la conclusione della stagione estiva, anche per le strutture alberghiere: “Stanno ancora arrivando richieste grazie all’ottimo clima – è l’analisi di Rinaldis -, ma le prime strutture inizieranno a chiudere i battenti a partire dal 10 settembre, altri a ruota dal giorno 17. A quel punto in città chiuderanno circa la metà delle strutture presenti”.

Quali sono le prime sensazioni di questo mese di settembre? “Chi ha strutture di qualità è premiato e sta lavorando molto - sostiene Rinaldis -, è un momento che chi mette a disposizione i servizi viene premiato. Il mio invito è però quello di mantenere le attività aperte, non solo quelle alberghiere, fino al 17 settembre, proviamo ad allungare la stagione visto che il tempo ci sta dando una bella mano”. Poi settembre vedrà un finale di mese, con l’ultima settimana, un po’ scarica, per poi vedere la ripartenza di fiere e congressi: “Settembre è sempre un po’ un mese particolare – conclude la presidente Rinaldis -, perché si è vincolati al meteo e molte prenotazioni arrivano al last second. Ma abbiamo l’opportunità di migliorare i numeri rispetto all’avvio dell’estate. Finché non ci sono i dati non mi sbilancio, ma sono convinta che agosto avrà un gap limitato rispetto allo scorso anno e settembre può regalare delle sorprese”.