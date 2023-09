I cani protagonisti della Fiera di San Michele con esposizione e sfilata canina

Domenica 1° ottobre la Fiera di San Michele si conclude con una giornata nel segno degli animali – protagonisti di due iniziative allo Sferisterio – e la possibilità di partecipare alle visite guidate della Pro Loco alle grotte di Santarcangelo. Ricca come sempre l’offerta commerciale della Fiera, con oltre 230 stand tra espositori e commercianti a postazione fissa, mostre mercato e punti ristoro, a cui si abbinano le iniziative dedicate agli animali e all’agricoltura attive in entrambi i giorni della manifestazione, come la “Chèsa di Gazott” al Campo della Fiera e la “FestAgricola” in piazza Ganganelli. Domenica però sarà la giornata dei cani, con l’Esposizione regionale canina a cura del Gruppo cinofilo riminese – che allo Sferisterio vedrà protagonisti cani di razza con pedigree dalle 9,30 alle 14,30 – e la “Red carpet dog’s”, sfilata aperta a tutti i cani, anche meticci, a cura della Croce Rossa di Rimini, a partire dalle ore 14,30 sempre allo Sferisterio. Dedicata invece agli animali dell’aia romagnola “La piccola fattoria”, a cura di Simone Garattoni e dell’Arvar dalle 9 alle 18 presso il parcheggio Cagnacci.



Domenica 1° ottobre si svolgeranno anche i tour guidati speciali alle grotte pubbliche e private condotti dalla Pro Loco, alla scoperta di miti, storia e percorsi della Santarcangelo sotterranea. La visita includerà interventi sonori di Giulia Mayra Manzelli, letture sceniche di Patrizia Pazzini e Andrea Bocconi, piccoli assaggi e la visita alla Casamatta di piazza Balacchi con i resti dell’antica Porta di San Michele, principale accesso alla Santarcangelo medievale: una novità assoluta per la Fiera, essendo stata inaugurata a giugno 2023. Il costo del tour è 15 euro a persona (gratis per bambini fino a dieci anni), i posti limitati quindi è consigliata la prenotazione al numero 0541/624270 o alla mail iat@comune.santarcangelo.rn.it: la partenza dei tour – della durata di circa due ore – è fissata alle 15,30 e 16,30 dall’ufficio Iat di via Battisti 5, mentre risulta tutto esaurito il turno di visita delle ore 10,30.



Tra le iniziative in corso in entrambi i giorni della Fiera anche l’appuntamento a tavola con la cipolla dell’acqua, prodotto tipico santarcangiolese e marchio De.Co. dal 2022, che all’8 ottobre sarà protagonista nei piatti dei ristoranti cittadini. Martedì 3 ottobre, lo chef Mussoni dell’osteria La Sangiovesa proporrà poi un intero menù a base della cipolla bionda di Santarcangelo, che sarà presente in tutte le portate dall’antipasto al dolce (prenotazione obbligatoria al numero 0541/620710). Si conclude infine domenica 1° ottobre al Met – aperto per l’ultimo giorno prima della chiusura per i lavori di restauro – la mostra “Carlo Carlini maestro delle Api”, dedicata all’apicoltore e produttore santarcangiolese (1875-1963) tra i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale.