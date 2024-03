I delinquenti prendono di mira la cooperativa sociale: vandalizzati due mezzi per il trasporto di persone con disabilità

Ignoti si sono introdotti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo nella sede di via Coletti a Rimini della cooperativa sociale La Romagnola - cooperativa nata nel 1975 e dal 1994 impegnata nel trasporto di persone con disabilità verso le scuole e verso i luoghi di cura, su tutto il territorio provinciale. Il fatto è stato scoperto da un autista stamattina, mentre si recava in ufficio per preparare l'attività settimanale: porte sfondate, uffici messi sottosopra; nel piazzale dove sono parcheggiati i pulmini, due mezzi vandalizzati. Subito allertata la polizia, che è giunta sul luogo per i rilievi del caso.

Nello specifico, i vandali hanno spaccato la porta di ingresso degli uffici, mettendoli a soqquadro, e rovistando dappertutto senza però apparentemente rubare nulla. Hanno poi sfondato con degli estintori anche la porta dell'officina meccanica e la porta del deposito. Nel parcheggio esterno, dove si trovano tutti i mezzi della cooperativa, sono stati vandalizzati due mezzi: di uno è stato rotto il vetro; dell'altro invece è stata quasi divelta una porta e sfondato il finestrino. Anche in questo caso, nulla sembra essere stato trafugato. Un atto senza spiegazioni per Valter Bianchi, presidente della cooperativa La Romagnola: "Oggi sono amareggiato: è un atto di vandalismo, per noi, senza precedenti e inspiegabile. Ma dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare il nostro lavoro con la consueta professionalità: domani saremo di nuovo in strada ad accompagnare i nostri utenti verso le scuole del territorio, verso i luoghi di cura, desiderosi di metterci questo episodio alle spalle".