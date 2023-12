I due musei scientifici di Pennabilli sull’autorevole guida di La Repubblica “Emilia Romagna"

Molta soddisfazione ha suscitato l’inserimento dei due musei scientifici di Pennabilli sull’autorevole guida di La Repubblica “Emilia Romagna, il regno della Scienza: luoghi, persone, futuro”. Grande risalto è stato dato a Mateureka, il museo del Calcolo e al museo di Informatica, riconosciuto primo in Europa. Segnalate come “da non perdere” le mostre allestite nei due musei: “la memorizzazione delle informazioni”, problema cruciale del mondo odierno e “le tavole vinciane nel De Divina Proportione”, sull’influenza che il matematico Luca Pacioli ha avuto su Leonardo da Vinci nel campo della matematica e della pittura, con l’esposizione delle 60 tavole a colori dei poliedri disegnati da Leonardo. Vedere Pennabilli associata a grandi città come Bologna, Modena, Piacenza è motivo di orgoglio ed è di stimolo perché le due “eccellenze scientifiche” romagnole possano diventare, com’è nel desiderio del fondatore, prof. Renzo Baldoni, due fari culturali che, dalla Valmarecchia, indicano la matematica e il metodo scientifico come la strada privilegiata per comprendere meglio il mondo fisico.