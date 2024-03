I ladri smurano la cassaforte della banca e fuggono con un ingente bottino

Colpo grosso alla filiale di Santa Giustina della Banca Malatestiana dove, nella notte tra martedì e mercoledì, una banda di ladri ha smurato la cassaforte per poi fuggire con un ricco bottino. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3 passando da una porta laterale non blindata e, una volta nell'istituto di credito, hanno attaccato il forziere che custodiva i contanti. Smurato in un lampo, i criminali lo hanno poi trascinato all'esterno per caricarlo su un furgone e fuggire in tutta fretta. Nel frattempo l'allarme ha fatto accorrere sulla via Emilia le pattuglie delle Volanti ma, al suo arrivo, il personale della Questura di Rimini non ha trovato tracce dei malviventi.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione ma, secondo quanto emerso, dovrebbe ammontare a diverse decine di migliaia di euro. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti della Polizia di Stato che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad individuare i componenti della banda.