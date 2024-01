Ice Village e Presepe di sabbia al top, 150 mila visitatori. "Arrivederci a dicembre, con delle novità"

Si chiude con un ottimo risultato la 14esima edizione del Presepe di Sabbia Rimini e di tutto il progetto Ice Village, ritornato quest’anno alla sua classica location con la sola Pista di Pattinaggio sul P.le Boscovich e il resto Presepe, Mercatino e Tendone da Circo sulla spiaggia in uno scenario incantevole con luci e colori da favola. Numeri soddisfacenti quelli che hanno visto passare le tante persone, turisti e visitatori che hanno preso d’assalto le attrazioni del Villaggio Natalizio sulla spiaggia di Rimini, sono infatti circa 150.000 le tante persone di ogni età che “hanno fatto un giro" tra i mercatini e le altre attrazioni del villaggio, dal bagno di Capodanno alla Befana Vien dal Mare (con flyboard e moto d’acqua), 80.000 circa le persone che hanno visitato il Presepe di Sabbia con code lunghissime all’esterno fino a lambire il vecchio delfinario, pulmann in arrivo da ogni angolo del paese come i tanti turisti arrivati in treno o auto per godersi lo spettacolo “della Magia della Sabbia” con sculture bellissime ricche di particolari e piene di fascino.

Sono quasi 60.00 invece le persone che hanno varcato la soglia della struttura dell’Ice-Scating e di questi oltre 15.000 per cimentarsi sul gelido ghiaccio della pista al coperto di P.le Boscovich, una 20x30 sempre piena di novelli campioni del ghiaccio intenti a fare piroette e divertirsi in compagnia dei Maestri Pinguini. Il Tendone del Family Circus anch’esso preso d’assalto durante gli spettacoli pomeridiani sempre pieni di bambini e genitori ha fatto registrare il tutto esaurito nei posti a sedere con oltre 10.000 presenze e lunghe file tra uno spettacolo e l’altro. “Crediamo che questa edizione sia stata una delle più belle e riuscita degli ultimi anni (covid escluso) sia per qualità delle attrazioni sia per la location. Ora testa all’edizione 2024, in arrivo tante altre novità che andranno ad ampliare l’offerta del prossimo Natale e del Capodanno più lungo del mondo 2024".