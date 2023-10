Il controllo stradale incastra lo spacciatore, arrestato dai carabinieri

Un controllo stradale dei carabinieri di Riccione si è rivelato fatale per uno spacciatore, un albanese 24enne, trovato in possesso di stupefacenti e finito in manette. I militari dell'Arma, dopo aver intimato l'alt all'auto del giovane, hanno proceduto ad identificarlo ma il suo nervosismo ha insospettito le divise che hanno deciso anche per una perquisizione. Nelle tasche dello straniero sono spuntati alcuni grammi di stupefacenti coi carabinieri che hanno così deciso di estendere i controlli anche nell'appartamento del ragazzo. Al suo interno, nascosti in vari punti, sono spuntati complessivamente 30 grammi tra cocaina e hashish che sono valsi le manette al 24enne. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del pusher gli arresti domiciliari.