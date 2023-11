Il ladro di attrezzi aggredisce la vittima e perde il cellulare sul luogo della rapina

Ad accorgersi del malvivente, che stava facendo man bassa di attrezzi da lavoro, è stato un collega del proprietario che dopo aver dato l'allarme ha avuto una colluttazione col ladro. Il furto, trasformatosi in rapina impropria, è andato in scena intorno alle 9 di martedì in un cantiere nella zona di Santa Giustina. Il ladro, poi identificato per un 44enne già noto alle forze dell'ordine, ha approfittato del furgone parcheggiato in mezzo alla strada e dopo averlo aperto ha iniziato a impossessarsi degli attrezzi per poi infilarli nel suo zaino. Un conoscente del padrone della refurtiva, accortosi di quanto stava accadendo, ha dato l'allarme cercando di fermare il malvivente che per tutta risposta ha tentato la fuga in sella a una bicicletta. Raggiunto, nel tentativo di scappare ha aggredito l'uomo con un pugno al volto e nella furia ha perso il proprio cellulare per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti con gli agenti che, proprio grazie allo smartphone lasciato sul posto, sono riusciti a risalire al ladro e ad arrestarlo.