Il Lions Club Ariminus Montefeltro ha donato quindici panchine per il giardino dell’Hospice di Rimini

Mercoledì 19 luglio presso l’Hospice di Rimini si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di quindici panchine per il giardino dell’Hospice di Rimini . Ad accogliere gli intervenuti, il Presidente del Club Dell’Omo, il Col.a. Massimo Pinchi, Presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia Sezione di Rimini, la Sig.ra Daniela Bentivoglio, moglie dell’Ammiraglio Cingolani. Oltre ad una delegazione dei soci del Club, c’erano la Direttrice dell’Ospedale di Rimini, dott.ssa Francesca Raggi, la Direttrice della Direzione Infermieristica e Tecnica ambito di Rimini, dott.ssa Cristina Fabbri, la RID Romina Giannini, la responsabile dell’Hospice Dott.ssa Cristina Pittureri, che hanno ringraziato sentitamente per questa generosa donazione che, oltre all’importante valore economico, costituisce un dono importante per gli ospiti e i familiari dell’Hospice che, grazie alle panchine, possono trascorrere un po' di tempo all’aria aperta e godere del giardino dell’Hospice, in un ottica di umanizzazione degli spazi e miglioramento degli ambienti di cura.

Un leone bifronte è l’emblema dei Lions: simbolo di continuità tra il passato e le sfide future. Il Lions Club Ariminus Montefeltro negli anni della Presidenza Giannini, ha pensato di interpretare la “continuità” con una serie di iniziative chiamate i “Service della Memoria”, perché il ricordo di chi ha bene agito sia una ricompensa sufficientemente grande anche per chi si appresta ad affrontare il tempo nuovo. In quest’ottica i Lions del Club riminese, con le radici nel Montefeltro, accogliendo e portando avanti la proposta del Presidente Giannini, hanno pensato di concretizzare una importante iniziativa volta alla sistemazione del parco esterno dell’Hospice – situato nel Padiglione Ovidio, dell’ospedale “Infermi” di Rimini.Grazie all’interessamento dei Soci ed ex Presidenti Graziano Lunghi, Filippo Zilli, Gianluca Zucchi e Daniele Dell’Omo, unitamente al Socio Francesco Maria Graziosi ed Dr. Fabrizio Drudi, dirigente medico dell’Hospice di Rimini, sono stati recuperati e stanziati i fondi (circa 13.000 euro) per allocare nei rinnovati giardini del nosocomio riminese, ben 15 panchine. Le panchine sono dedicate alla memoria del Socio Lions Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani, Comandante della Capitaneria di Porto a Rimini, uomo ricco di passioni, per la città e soprattutto per il suo mare. Un uomo protagonista a tutto tondo della vita riminese: libero, vivace, vulcanico, sincero sino in fondo, il cui ricordo, con questa dedicazione, rimarrà ancora di più impresso nella memoria dei tanti che fruiranno di quelle sedute.La donazione dei Soci del Lions Club Ariminus Montefeltro promuove la cultura dell’umanizzazione delle cure, mostrando attenzione e sensibilità ed apprezzamento verso il ruolo delle cure palliative di Rimini.

Le cure palliative nel territorio di Rimini sono garantite al domicilio dei pazienti, in ambulatorio, in consulenza ed in Hospice, attraverso personale sanitario dedicato e specificatamente formato .L’Hospice di Rimini è inserito nella Struttura di Cure Palliative di Rimini, dell’AUSL della Romagna, Responsabile D.ssa Cristina Pittureri, Coordinatrice Infermieristica D.ssa Simona Semprini. La modalità operativa che offre, per rispondere in modo unitario al bisogno del malato e della sua famiglia, è il lavoro di équipe, che richiede una costante integrazione professionale per la definizione e realizzazione del piano di cura personalizzato. Le cure palliative si propongono come un processo di cura finalizzato non solo al con­trollo dei sintomi, ma, soprattutto, alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita pos­sibile, attuando interventi terapeutici mirati al benessere bio-psicologico, sociale e spirituale. L’Hospice di Rimini dispone di venti camere di degenza singole, dotate di ogni comfort, adibite anche per ospitare un familiare durante la notte, ed ora si arricchisce di quindici panchine che consentiranno ai degenti e ai loro familiari di godere di momenti di relax all’aria aperta.