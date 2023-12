Il Moto Club Misano per la Fondazione Marco Simoncelli

Ultimi appuntamenti del Moto Club Misano per chiudere ufficialmente l’anno, la serata che ha visto la consegna di un assegno di 1500 euro, il ricavato del Moto Incontro Sic58, svolto alla fine dello scorso mese di aprile. Destinataria la Fondazione Marco Simoncelli Onlus 58, con Paolo Simoncelli che ha ritirato la somma che sarà destinata ai progetti in cui la fondazione si impegna costantemente. Una serata svolta al Ristorante La Pineta, con la partecipazione anche di Filippo Valentini, assessore allo sport del Comune di Misano, e dei tanti associati del Moto Club Misano Adriatico, grazie a tutti per la partecipazione.