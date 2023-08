Il Piano del Traffico e della Mobilità sostenibile di Cattolica al vaglio degli imprenditori di Confcommercio

Il Piano del Traffico e della Mobilità sostenibile è stato al centro del partecipato incontro tra operatori economici organizzato dalla delegazione di Cattolica di Confcommercio della provincia di Rimini. “Una trentina di imprenditori ha risposto presente a questo incontro – spiegano dalla delegazione di Confcommercio Cattolica – nonostante fosse stato fissato con poco preavviso in una calda e assolata giornata di agosto, dimostrando con la partecipazione diretta quanto questo tema sia sentito da parte dei commercianti e di tutti gli operatori del comparto turistico cattolichino. Il programma a breve, medio e lungo termine presentato dall’amministrazione comunale riguardo a parcheggi, zona Ztl, viabilità e piste ciclabili è stato al centro del dibattito, che non si è però esaurito in questa giornata. Già da questo primo incontro sono emersi spunti e osservazioni di grande rilevanza, che andranno approfonditi anche con i rappresentanti dell’amministrazione. Per questo, anche se il termine ultimo per presentare le osservazioni prima dell’approvazione definitiva del Piano è già stato posticipato dal 18 al 30 agosto, abbiamo convenuto tutti che sia importante che l’amministrazione conceda ancora una proroga. Vagliare e discutere temi fondamentali per il futuro della città e del turismo in questo periodo dell’anno è complicato per gli operatori economici impegnati in prima persona a gestire i picchi di lavoro e per questo chiediamo al Comune una ulteriore proroga del termine per le osservazioni, da fissare alla fine del mese di ottobre. Siamo certi che per quella data potremo fare pervenire sui tavoli del Comune una nota esaustiva con le proposte e le idee di chi, attraverso la propria attività, vive Cattolica ogni giorno e ne conosce a fondo esigenze e peculiarità”.