Il Pony Club Frecce Trocolori di Rimini regala l'ebrezza del volo ai giovani disabili

Dopo oltre due anni di attesa, finalmente sta per decollare la sesta edizione di “Libera le Ali” ,il progetto sperimentale di inclusione sociale dedicato a giovani diversamente abili portato avanti dal Pony Club Frecce Trocolori di Rimini, il cui obiettivo è quello di far provare loro, la gioia e l’emozione che può stimolare l’atto del volo. Da sempre, nell’immaginario collettivo, il volo è considerato come simbolo di libertà, emozione, gioia di vivere, impulso al superamento dei propri limiti e delle proprie paure. Nel progetto però c'è qualcosa in più oltre l’auspicio di poter arricchire questo simbolo di un’ulteriore, preziosa connotazione: quella di divenire un valido supporto per l’ottenimento di una condizione di benessere e integrazione sociale anche in soggetti caratterizzati da spiccate fragilità.

Un supporto che, attraverso un vero e proprio battesimo dell’aria, ci permetta di sperimentare e valutare l’atto del volo come possibile fattore di induzione di uno stato di benessere ma anche e soprattutto far recepire ai ragazzi quello che è il vero fine per cui è stato pensato e realizzato: far nascere in questi giovani l’idea che niente e nessuna cosa possa essere loro veramente preclusa. Prima nel suo genere a livello nazionale, l’iniziativa ha visto i propri natali nel luglio del 2014 per iniziativa del Pony club 130 – Frecce tricolori di Rimini e da allora, cerca di essere riproposta con cadenza annuale.

Come già avvenuto nelle tre precedenti edizioni, anche quest’anno l’evento si terrà presso l'Aviosuperficie di San Marino - Torraccia nella giornata di sabato 27 maggio 2023 a partire dalle ore 15:00 ove, grazie alla generosa disponibilità del presidente Edgardo Casali e dei piloti volontari dell’aeroclub locale, un velivolo Cessna 172 porterà 11 ragazzi maggiorenni portatori di Handicap fisico o cognitivo a librarsi nei cieli della Repubblica e della provincia riminese.

Nel rispetto delle normative per la sicurezza del volo e previa valutazione clinica dei responsabili delle cure, i giovani, individuati tra quelli facenti capo all’associazione “Cuore 21” di Riccione che si prende cura di ragazzi autistici o con sindrome di Down, verranno accompagnati nel loro “battesimo dell’aria” da 6 accompagnatori. Ricordiamo infine che la realizzazione dell’edizione 2023 di “Libera le Ali” è stata resa possibile grazie alla partecipazione del medesimo progetto all’iniziativa “Più Vicini” (2022) indetta da Coop Alleanza 3.0 e volta alla sponsorizzazione di progetti in area ambiente, cultura, stili di vita o solidarietà, il cui interesse, attraverso votazione nei punti vendita, avesse dimostrato preminenza presso i soci/fruitori della cooperativa stessa.