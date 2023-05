Il Presidente della Repubblica dona alla Papa Giovanni il premio "Paolo VI"

“Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di consegnare la somma legata al premio alla Comunità Giovanni XXIII nata in Romagna: alcune delle sue case di accoglienza sono state gravemente colpite giorni scorsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto il premio Paolo VI dalle mani di Papa Francesco in Vaticano. In merito a questo gesto Matteo Fadda, neo-presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII eletto ieri a Rimini, ha dichiarato: "Intendo esprimere il nostro sentimento di stima e gratitudine al Presidente Mattarella per aver deciso di devolvere il Premio Paolo VI alle nostre case colpite dall’alluvione in Romagna, terra dove è nata la nostra Comunità e dove abbiamo centinaia di strutture di accoglienza. Una straordinaria provvidenza per i tanti poveri e le persone gravemente disabili che accogliamo e che ora sono sfollate. Ricordiamo la sua visita a Rimini per il 50esimo anniversario della nostra associazione, quando visitò una nostra casa famiglia, vide l'umile dimora del nostro fondatore don Oreste Benzi ed incontrò le tante persone accolte, tra cui le ragazze liberate dalla schiavitù della tratta".