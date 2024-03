Il taxista abusivo ci rimette auto e patente oltre a una maxi multa

Il mestiere di taxista abusivo è costato parecchio a un uomo che, fermato dalla Municipale di Rimini, si è visto sequestrare l'auto, ritirate la patente e venire sanzionato con una multa da 3mila euro. L'automobilista è stato notato da una pattuglia della Squadra giudiziaria in via Faenza mentre scaricava le valige del passeggero e, da questi, riceveva del denaro. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo ed è emerso che il conducente aveva caricato il cliente a Bologna per portarlo a Rimini. L'approfondimento ha permesso di scoprire che l'uomo operava senza nessuna autorizzazione e, nei suoi confronti, sono scattati i provvedimenti.