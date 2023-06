Il Touring Club Italiano assegna la Bandiera Arancione a Sant’Agata Feltria

La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato a Sant’Agata Feltria (RN) che diventa la quinta località certificata in provincia di Rimini, mentre sale a 24 il numero di Comuni “arancioni” in Emilia - Romagna. In tutta Italia, sono 279 le località certificate. Sant’Agata Feltria è un incantevole paese, di origine pre-romana, posto sulle colline del Montefeltro, nell’entroterra riminese, tra le valli dei fiumi Savio e Marecchia. Il centro storico è dominato dalla rocca Fregoso, che al suo interno ospita un museo dedicato alle fiabe, e vari attrattori: il teatro A. Mariani, il più antico teatro in legno d’Italia che affaccia sulla bella piazza Garibaldi; le chiese di San Francesco della Rosa, Santa Chiara, la collegiata di S.Agata V.M., San Girolamo e della Beata Vergine delle Grazie; i musei (Museo delle Arti Rurali, Museo archeologico, Ecomuseo del tartufo) e il giro delle fontane, che tocca 3 fontane artistiche tra le storiche vie del paese. A pochi chilometri dal capoluogo, c’è Petrella Guidi, un borgo medievale intatto e ben conservato, che si affaccia sulla Valmarecchia. Gli appassionati di camminate, escursioni in bici o in moto possono godere di numerosi sentieri e percorsi, alcuni dei quali all’interno del Bosco di Badia Mont’Ercole, Sito di Interesse Comunitario. Il territorio è attraversato inoltre dal Cammino di San Vicinio e dal Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna.

Il territorio è famoso soprattutto per le diverse varietà di tartufo, bianco pregiato reperibile dall'inizio autunno fino al primo inverno che si consuma preferibilmente crudo, nero estivo noto anche con l'appellativo "Scorzone” e bianchetto o marzuolo, il cui periodo di raccolta è generalmente da gennaio ad aprile. Da provare anche il formaggio di Fossa DOP e la spianata santagatese. Sant’Agata Feltria è stata premiata con la Bandiera Arancione per il valore, la varietà e la fruibilità degli attrattori storico-culturali e per il contesto naturalistico di pregio. Buona è la promozione dei prodotti tipici e degli eventi e funzionale è l’area camper nei pressi del centro storico, che è tipico, ben conservato e omogeneo.