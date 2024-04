Il turismo sportivo tira la stagione di Misano: in tre weekend 3800 peronattamenti

Eventi sportivi come motore per la generazione di presenze sul territorio al di fuori della stagione estiva: è questo lo scopo della convenzione triennale siglata dal Comune di Misano Adriatico insieme a CSI Milano Lombardia e Costa Hotels. L’accordo, al suo primo anno, sta già producendo importanti risultati. A partire da questo weekend e per le prossime due settimane, sono in programma tre Camp Residenziali CSI Milano che si rivolgono a sportivi Under 10, 11 e 12, accompagnati dalle loro famiglie. Il primo weekend vedrà impegnati 803 partecipanti, nelle discipline pallavolo e calcio; i due camp successivi saranno di solo calcio e vedranno impegnati rispettivamente 680 e 456 partecipanti a weekend. Saranno coinvolte cinque strutture alberghiere e il totale, per tre weekend, è di 3.878 pernottamenti.

“Dati importanti – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni - che si aggiungono alle presenze generate dagli eventi motoristici, come la Formula E di questo weekend. Crediamo che si tratti di un ottimo canale in grado di promuovere la nostra località turistica e di portare presenze anche al di fuori del classico periodo estivo”. “La buona collaborazione tra pubblico e privato porta a questi risultati – commentano dalla Costa Hotels -. Siamo solo al primo anno della convenzione ma i dati sono già positivi. Stiamo aumentando la promozione con incontri B2B sul mercato Italia con agenzie viaggio e associazione di gestione incoming per eventi sportivi, concentrandoci sui mesi che precedono l’estate e anche settembre ed ottobre”.