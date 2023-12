Il viavai di monopattini smaschera lo spacciatore, sequestrata droga per 20mila euro

Un viavai incessante di giovani, che si muovevano a bordo dei monopattini elettrici, ha insospettito i residenti nella zona di Lagomaggio che, a loro volta, hanno allertato gli agenti della Municipale. L'area è stata così monitorata dal personale della Squadra Giudiziaria e, dopo una serie di appostamenti in borghese, nella serata di martedì sono entrati in azione. Gli agenti hanno così fermato due persone: la prima era già conosciuta alle forze dell’ordine per via di un precedente arresto ma è risultata regolare al controllo; per la seconda, invece, sono iniziati i guai. Il giovane, un 32enne, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo e, con l'autorizzazione del magistrato di turno, si è proceduto a una perquisizione domiciliare.

Una ricerca che ha confermato i sospetti in quanto, nella cucina, erano nascosti complessivamente 900 grammi di sostanze stupefacenti. Sono stati rinvenuti 107 grammi di cocaina, di cui alcune dosi già confezionate per la vendita, nascoste in una scatola per la pasta e 800 grammi di hashish, suddivisi in 7 panetti chiusi e uno aperto, che erano collocati sotto un mobile. Oltre alla droga è stato trovato un bilancino di precisione, un coltello usato per il taglio dello stupefacente e 400 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla fine delle indagini, tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro. Il 32enne è stato trattenuto in camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale con l’accusa di ‘detenzione ai fini di spaccio’, in attesa del processo per direttissima, che si è svolto mercoledì mattina. Il Giudice del tribunale di Rimini ha confermato le accuse con i termini a difesa e ha disposto l’accompagnamento del 32enne nella Casa Circondariale di Rimini.