Il Volo all'Arena della Regina per il tour "Tutti per uno - Capolavoro"

Dopo l’annuncio di Ad Astra, il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, Il Volo ha annunciato le date del live "Tutti per uno - Capolavoro" che sbarcherà all'Arena della Regina di Cattolica il 30 giugno. Il gruppo porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti Ad Astra – un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti. Per l'unica data in riviera i biglietti in vendita dal 13 marzo alle 18.00 per gli iscritti al fanclub e dal 14 marzo alle 18.00 per tutti su ticketone.it.