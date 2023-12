Imbavagliata e legata, rapina da incubo in appartamento. I banditi fanno razzia di denaro e oro

Venti, lunghi, minuti. In cui una pensionata ha temuto il peggio. Una donna, residente in via Dario Campana, è stata vittima di una rapina cruenta, cominciata sul pianerottolo all’ingresso del suo appartamento. Due uomini, con volto coperto, hanno prima minacciato la pensionata con un cacciavite, poi l’hanno trascinata in casa e una volta immobilizzata con le mani legate hanno fatto razzia di denaro, oro e perfino del telefono cellulare della vittima. Una rapina aggressiva, durante la quale la vittima ha temuto il peggio per la brutalità degli avvenimenti: prima le mani legate, poi imbavagliata e infine rinchiusa in camera da letto. I malviventi sono così poi scappati con il bottino, il cui valore complessivo resta da quantificare.

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile di Rimini, ai quali la signora si è rivolta per chiedere aiuto dopo che faticosamente è riuscita a liberarsi. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato e nella giornata di lunedì (18 dicembre) la pensionata si è recata in Questura per presentare denuncia e ricostruire insieme agli agenti i terribili momenti che ha vissuto. Ancora provata e spaventata, la vittima non ha subito violenza fisica, solo qualche graffio. Ma è la modalità della rapina a preoccupare: la Polizia di Stato è al lavoro per cercare di risalire ai responsabili, anche attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nel quartiere.