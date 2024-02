Impianti fotovoltaici sulle pensiline dei parcheggi, l'Ausl punta ad autoprodurre il 50% di energia

Un altro importante passo verso una maggiore sostenibilità ambientale del Servizio Sanitario: come già annunciato, la giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera all’accordo con il Ministero della Salute per il finanziamento di 17 progetti, di cui 10 dedicati all’efficienza energetica finanziati con 29,3 milioni a livello dell’intera Regione. Di questi tre interventi per un totale di finanziamenti di oltre 5,5 milioni di euro riguardano l’Azienda Usl della Romagna, che li ha destinati a una prima tranche di sviluppo di impianti di cogenerazione negli ospedali di Faenza, Forlì e Ravenna, andandosi ad aggiungere agli altri 7 impianti già in esercizio (compresa la energy house esercita da Hera presso l’Ospedale Bufalini di Cesena).

Questi tre impianti andranno ad aumentare per oltre 2 MW la capacità di autoproduzione di energia dell’Azienda, riducendo le emissioni di anidride carbonica di oltre 1.800 tonnellate annue, grazie alla capacità di recuperare il calore altrimenti disperso in atmosfera durante il processo di produzione dell’elettricità.

Gli interventi vanno ad aggiungersi ai nuovi impianti fotovoltaici appena terminati negli ospedali di Cesenatico, Ravenna, Rimini e la sede di Rimini via Coriano, ulteriori 900 kWp di potenza, che ridurranno le emissioni annue di altre 550 tonnellate di anidride carbonica.

Questi impianti, realizzati con modalità innovative (su pensilina nei parcheggi, a film sottile sui tetti piani) vanno ad aggiungersi agli oltre 300 kWp realizzati l’anno scorso presso gli Ospedali di Riccione, Santa Sofia, San Piero in Bagno, Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone.

Grazie ai nuovi interventi approvati, l’Azienda potrà raggiungere l’obiettivo di autoprodurre oltre il 50% del proprio fabbisogno di energia elettrica, con grandi benefici anche per la rete elettrica nazionale. Prosegue inoltre l’impegno aziendale per la riduzione dei consumi energetici, con il completamento dell’installazione di oltre 30.000 corpi illuminanti a Led, e oltre 2.000 metri quadrati di nuovi infissi in dieci diverse sedi distribuite su tutto il territorio, oltre a nuove riqualificazioni energetiche programmate nelle sedi di Forlimpopoli e del Sert di via Bosi a Lugo.

Tutti questi interventi sono stati realizzati anche grazie all’apporto di risorse garantito dal Programma Por Fesr della Regione Emilia-Romagna. Ulteriori iniziative sono allo studio e verranno presentate nell’ambito della manifestazione nazionale M’illumino di meno, a cui l’azienda aderisce ormai da quindici anni.