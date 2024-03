Al Palacongressi, un incontro per parlare di impresa

Continuano le attività promosse nel contesto del Piano Strategico Bim2040. Nel nuovo incontro programmato per lunedì 11 marzo, alle ore 20.30 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, saranno approfonditi, in particolare gli scenari economici della città: un focus di riflessioni e proposte per lo sviluppo del territorio dal titolo evocativo "Filiera, investimenti, passaggio generazionale: opportunità e criticità", pensato per aziende e imprese del mondo commerciale, ricettivo e turistico.



Così lo introduce oggi lo Staff di coordinamento del Piano Strategico: “Una nuova occasione di confronto pensata per chi fa impresa, soprattutto in un territorio per il quale le aziende a conduzione famigliare hanno rappresentato e rappresentano ancora, un valore aggiunto assoluto in termini di qualità ma anche di solidità e affidabilità. Un’occasione comunque aperta a tutta la cittadinanza", sottolinea il coordinamento, "al pari di tutti gli appuntamenti nati in seno al Piano Strategico. Parleremo di importanti sfide che attendono il nostro tessuto economico", continua, "insieme a figure esperte in materia quali Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alessia Mariotti, Laura Vici e Francesco Maria Barbini del Centro Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, nonchè Paolo Garattoni, Direttore Generale di RomagnaBanca: ospiti che ringraziamo sin da ora per la preziosa partecipazione. Un incontro", aggiunge, "che avrà come sempre un taglio divulgativo, ma comunque aperto al dibattito e al question time, in continuità con altri focus di approfondimento, molto apprezzati da cittadinanza e portatori di interesse, già organizzati in questi anni. Momenti dedicati ad esempio al turismo, alla sicurezza, senza dimenticare le occasioni di coinvolgimento che hanno visto come attori principali i bambini e i ragazzi delle nostre scuole, parte attiva nella costruzione della Bellaria Igea Marina di domani.”



Dal sindaco Filippo Giorgetti, “l’invito alla cittadinanza a partecipare numerosa all’interessante appuntamento di lunedì sera.”