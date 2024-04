Improvviso malore durante la passeggiata in moto, ex sanitario del 118 perde la vita

Un improvviso malore, durante una gita in moto, ha stroncato Giampiero Gabrieli 60enne ex sanitario del 118 che ha perso la vita nella mattinata di domenica. Gabrieli, che da circa un anno era andato in pensione, aveva approfittato della bella giornata e stava viaggiando in sella alla sua due ruote di grossa cilindrata insieme a un amico nella zona di monte Carpegna. Intorno alle 11, nei pressi di Monte Cerginone, il 60enne ha perso improvvisamente il controllo della Guzzi Tonale ed è uscito di strada. Con lui si trovava un ex collega che lo ha soccorso rendendosi immediatamente conto che era in arresto cardiaco e, dopo aver dato l'allarme, ha iniziato le manovre di rianimazione. In quel momento, lungo la strada, stava transitando un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno iniziato ad usare il defibrillatore in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza da Ravenna. Dopo due scariche il cuore di Gabrieli è ripartito ed è stato caricato sull'elimedica per una corsa disperata al "Bufalini" di Cesena ma, arrivato nel nosocomio cesenate, una nuova crisi non ha lasciato scampo al 60enne e nonostante tutti i tentativi di rianimarlo il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.