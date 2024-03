In arrivo 300 atleti per i Campionati Italiani nuoto artistico

Sono in arrivo 300 atleti allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali Herbalife di nuoto artistico, dal 21 al 24 marzo, un appuntamento che darà la possibilità di vedere in vasca anche parte della nazionale italiana protagonista al mondiale di Doha, dove ha ottenuto la qualificazione per le olimpiadi nella specialità del duo e della squadra. Il team italiano si presenterà a Parigi dal 5 al 10 agosto con importanti ambizioni; del gruppo allargato gareggeranno a Riccione le atlete Enrica Piccoli, Isotta Sportelli, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacovacci, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino, Alessia Macchi, Beatrice Esegio e Giorgia Macino.

Allo Stadio del Nuoto rivedremo anche Giorgio Minisini con il solo che ha vinto l’oro a Doha, decima medaglia iridata del supercampione italiano. Dal 5 febbraio 2024, Minisini è il primo uomo azzurro a conquistare una medaglia mondiale da singolista: 28 anni, tesserato con Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, incarna testa e muscoli, grazia e gentilezza, abbina le sue doti fisiche alle caratteristiche tecniche. Il bicampione d’Europa a Roma 2022, sul tetto mondiale c’era salito già in coppia: la prima volta a Budapest nel 2017 con l’allora capitano Manila Flamini nel famoso tech “Urlo da Lampedusa”, la seconda sempre a Budapest nel 2022 insieme a Lucrezia Ruggiero in entrambe le routine. Con Minisini ci sarà Susanna Pedotti nel doppio misto.

Per la sezione nuoto artistico di Polisportiva Riccione gareggeranno le atlete reduci dal IV Campionato Regionale di Nuoto Artistico di Lugo: Anna Torroni, Viola Palmieri, Lia Baldisserri, Maria Sofia Mezaris, Benedetta Bracchi. Mercoledì 20 marzo l'impianto chiuderà al pubblico per i riscaldamenti alle ore 13: per tutte le informazioni sugli orari dei corsi si potranno consultare i canali social di polisportiva. Le finali saranno in diretta sui canali Rai.