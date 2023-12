In macchina mezzo chilo di hashish dalle etichette accattivanti, 21enne in manette

Un tipo di hashish derivato dall'estrazione della marijuana in acqua confezionato in sacchetti dalle etichette accattivanti, Rainbow, Black Ice, Glitter Bomb, Tropicana Cookies e London Mint Kake, quello che è costato le manette a un 21enne arrestato con mezzo chilo di stupefacente dal personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini. Gli investigatori, nella serata di giovedì, erano impegnati in un controllo del territorio mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti quando si sono imbattuti nel ragazzo al volante di una utilitaria. Il 21enne ha insospettito gli agenti che hanno così deciso di intimargli l'alt e controllarlo. Alla vista dei distintivi, il giovane è apparso subito molto nervoso ed agitato ma a far drizzare le antenne del personale della Questura è stata una busta di carta. Aperta, al suo interno è spuntato il classico sacchetto del sottovuoto utilizzato per trasportare gli stupefacenti che, a sua volta, conteneva quattro involucri di carta da forno dove erano avvolti i vari tipi di hashish. La perquisizione del veicolo, inoltre, ha permesso di trovare anche uno sfollagente telescopico in metallo lungo 53 centimetri. Il 21enne è stato quindi portato in Questura dove è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, è stato quindi sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.