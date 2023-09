In pieno centro storico strappano un prezioso Rolex dal polso di un passante, arrestate due nomadi

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Rimini si è trasformata in una brutta avventura per un 70enne che, arrivato all'altezza della Prefettura, è stato rapinato del suo prezioso Rolex da due giovani nomadi. Il colpo è stato messo a segno verso le 11.45 di domenica quando la vittima, come ha poi raccontato alla Polizia di Stato, stava camminando lungo via IV novembre e arrivato davanti all'Ufficio territoriale del governo è stato avvicinato da quelle che sono state poi identificate per una 25enne e una 22enne. Le nomadi avrebbero proposto all'anziano dei favori sessuali per poi, con una mossa fulminea, strappargli l'orologio. Il 70enne ha cercato di resistere ma le due ladre gli avrebbero rifilato uno schiaffo sul braccio per poi spintonarlo e garantirsi la fuga. L'anziano è riuscito a dare l'allarme al 112 e, sul posto, è accorsa una Volante della Polizia di Stato con gli agenti che sono riusciti a bloccare le nomadi. Portate in Questura, sono state arrestate con l'accusa di rapina aggravata in concorso e dopo gli accertamenti di rito sono state trasferite nel carcere di Forlì in attesa dell'interrogatorio di convalida da parte del gip.