In scooter insieme al figlio "brucia" il posto di blocco e poi aggredisce gli agenti della Municipale

Nonostante avesse a bordo il figlio di appena 13 anni uno scooterista riminese 51enne è fuggito all'alt di una pattuglia della Municipale di Rimini inanellando una lunga serie di infrazioni al Codice della Strada. L'uomo ha iniziato a seminare il caos nella notte tra sabato e domenica quando, verso le 2.30 in piazzale Boscovich, è incappato in un posto di blocco della Locale intenta a sottoporre i guidatori all'etilometro. Il 51enne ha ignorato le segnalazioni degli agenti per poi dare gas e fuggire a tutta velocità iniziando a compiere una serie di manovre azzardate che hanno rischiato di vedere alcuni pedoni essere investiti dal due ruote. Non contento, e anche ha rischio dell'incolumità del ragazzino che aveva in sella, l'uomo ha centrato un altro scooter parcheggiato per poi andare a infilarsi in via Colombo e nel tentativo di seminare il personale della Municipale che si era messo al suo inseguimento ha imboccato contromano diverse strade interne.

Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare la folle corsa dello scooterista che, una volta fermato, ha aggredito le divise scagliandogli contro il casco. Riportato alla calma, il 51enne si è rifiutato di sottoporsi ai test per controllare la positività ad alcol e stupefacenti finendo così denunciato. Per la fuga e l'aggressione, invece, è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale mentre la patente gli è stata ritirata e lo scooter messo sotto sequestro. Il figlio 13enne, invece, è stato affidato alla madre chiamata sul posto dal personale della Locale.