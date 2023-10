Si inaugura il 60° Ttg, apre la ministra Santanché. Presente anche l'ufficio del turismo di Israele

Grande attesa mercoledì (11 ottobre) per la 60esima edizione del Ttg Travel Experienìce di Rimini, che viene inaugurato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Alla cerimonia d’apertura sono attesi anche il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

La transizione green, la sfida digitale, le nuove destinazioni, il mercato del lusso e anche la riscoperta delle radici quale spinta a trascorrere le vacanze in Italia per milioni di italiani residenti all’estero. Sono alcuni temi portanti di questa edizione che si svolgerà alla fiera di Rimini da domani 11 ottobre a venerdì 13. La fiera, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), è intitolata quest’anno a “Il tempo dell’utopia” a voler sottolineare un approccio etico dell’industria turistica rivolto alle nuove sensibilità dei viaggiatori che, sempre più spesso, scelgono di muoversi in maniera sostenibile e consapevole.

Alla cerimonia di apertura oltre al ministro Santanchè interverranno Maurizio Renzo Ermeti, neo presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, il senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Andrea Corsini, assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna, Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, Ivana Jelinic, presidente Enit, Luigi Cabrini, chairman, Global Sustainable Tourism Council, Vittorio Sgarbi, sottosegretario al ministero della Cultura.

Il quartiere fieristico di Ieg presenterà al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 55 destinazioni estere. Infatti tra le novità di quest'anno la possibilità per i buyers stranieri di incontrare, oltre alle destinazioni turistiche italiane, anche quelle estere, ben 55 a partire da Slovenia, Croazia, Grecia, Marocco e Giordania, che per il secondo anno consecutivo, si conferma country partner. E tra le novità la Cina, che sceglie di partecipare nuovamente per ricostruire la propria offerta turistica.

Il Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group apre assieme a InOut, il nuovo format per il contract, che riunisce Sia Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e che comprende anche la novità Greenscape. Un doppio appuntamento per fornire una maggiore circolarità e completezza al marketplace: turismo organizzato e contract community.

Presente anche l'ufficio del turismo di Israele

Nonostante il momento critico determinato dallo scenario di guerra l'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo sarà presente con un suo stand al Ttg Travel Experience di Rimini per tutta la durata della fiera da domani al 13 ottobre. Una presenza programmata da tempo e che a questo punto assume un'ulteriore importanza "al fine fornire ogni qualsivoglia aggiornamento e o approfondimento a stampa, trade ed operatori tutti", secondo quanto fa sapere lo stesso ente israeliano. (fonte: agenzia Adnkronos)