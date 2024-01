Incendio nella discoteca prima del veglione, la struttura dichiarata inagibile

Capodanno di fuoco per la discoteca Altromondo Studios di Rimini dove, nel tardo pomeriggio del 31, nel locale si è sviluppato un incendio mentre erano in corso i preparativi per il veglione. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 e, dai primi riscontri, le fiamme si sono sviluppate dalla zona tecnica al di sopra del locale dove si trovano gli impianti di climatizzazione. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco, con 4 mezzi e 10 persone, che hanno lavorato per oltre 3 ore prima di dichiarare il cessato pericolo. Secondo quanto emerso, al momento del rogo all'interno della discoteca si trovavano gli allestitori che stavano dando gli ultimi ritocchi in vista della serata di capodanno. Nonostante l'intervento del personale del 115 i danni sono stati ingenti, oltre agli impianti danneggiati il fumo ha invaso tutto gli ambienti, e il locale è stato dichiarato inagibile facendo così saltare l'evento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato e, al momento, la natura dell'incendio sembrerebbe essere accidentale.