Auto in fiamme nella notte: il fumo invade gli appartamenti, evacuata una palazzina

Incendio nella notte tra sabato e domenica a Misano Adriatico. Le fiamme sono divampate attorno alle 3.45 nei pressi del civico 1 di via Fabbrini. Dalle prime informazioni, pare che un'auto parcheggiata davanti ai box della palazzina abbia improvvisamente preso fuoco, per cause ancora in corso d'accertamento.

A causa del fumo, i Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno fatto evacuare i residenti di quattro appartamenti. I pompieri hanno spento le fiamme, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.