Incendio nelle case popolari, una decina di residenti evacuati da vigili del fuoco e carabinieri

Si è sviluppato intorno alle 6 di sabato (20 gennaio) l'incendio che ha reso necessaria l'evacuazione di uno stabile delle case popolari in via Balilla a Rimini. Le fiamme, la cui origine è ancora al vaglio del personale del 115 ma si sospetta dovute a cause accidentali, sono partite da un appartamento e in poco tempo tutta la struttura è stata invasa dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in salvo i residenti, una decina in tutto, utilizzando anche l'autoscala aiutati dai carabinieri intervenuti a loro volta in via Balilla. Per alcune persone, a causa del fumo inalato, è stato necessario l'aiuto del personale del 118 intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata che ha poi provveduto a portare i casi più seri in pronto soccorso per gli accertamenti del caso ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Diversi i danni alla struttura causati, principalmente, dal fumo.