Roulotte in fiamme, un passante chiama i soccorsi: all'interno ritrovato un corpo senza vita

Drammatico ritrovamento nella prima serata di martedì a Sant'Agata Feltria. Mancavano pochi minuti alle 20 quando un passante ha notato una roulotte in fiamme nel giardino di un'abitazione di via Ruscella. Subito è stato l'allarme alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco, che pochi minuti dopo si sono presentati con diversi mezzi sul luogo del rogo. I pompieri hanno spento il rogo e all'interno della roulotte hanno trovato il cadavere di una persona completamente carbonizzato. Le cause sono ancora in corso di accertamento: sulla tragedia indagano i Carabinieri di Novafeltria.

Dai primi riscontri il corpo carbonizzato dovrebbe essere quello del 73enne proprietario della roulotte. Le ipotesi degli inquirenti, che stanno ancora compiendo degli accertamenti, sono due: la prima è che possa essersi trattato di una disgrazia con la vittima che, per scaldarsi, avrebbe acceso un fornelletto con le fiamme che hanno poi innescato l'incendio. La seconda, invece, è che l'anziano gravemente malato possa aver compiuto un gesto deliberato.