Tuffo "sconsiderato" dal Boabay, l'eliambulanza arriva in spiaggia per soccorrere un ragazzo

Momenti agitati sulla spiaggia di Rimini dove, nel tardo pomeriggio di giovedì, è andato in scena il salvataggio di un giovane bagnante rimasto ferito per il quale è intervenuta l'eliambulanza che ha calato il medico del 118 col verricello fin sulla battigia. L'allarme è partito intorno alle 19.15 dal Boabay, nello specchio di mare davanti al Bagno 54. Dai primi riscontri pare che una ragazza si sia tuffata dai gonfiabili e, alle sue spalle, il giovane si è buttato a sua volta. Quest'ultimo avrebbe centrato in pieno quella che si trovava già in acqua provocandogli un serio trauma alla cervicale e alla colonna vertebrale. Il salvataggio è intervenuto per portare a riva il ferito e, allo stesso tempo, è scattata la chiamata al 118 coi sanitari che sono intervenuti con l'ambulanza. Vista la situazione, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna che è stata da poco dotata del verricello per calare il medico con quest'ultimo che ha così potuto raggiungere il ferito. Il ragazzo, un turista 18enne e che non ha mai perso conoscenza, una volta stabilizzato è stato trasportato in ambulanza all'Infermi di Rimini e, successivamente, caricato sull'elicottero e portato al "Bufalini" di Cesena per le cure del caso. Sulla battigia, per gli accertamenti e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Capitaneria di Porto.