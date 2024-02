Le politiche energetiche bellariesi raccontate alla fiera dell'energia di Rimini

Bellaria Igea Marina è tra i protagonisti della Key – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento in Italia e all'estero per tutto il settore delle rinnovabili, oltre che un'importante occasione di formazione e informazione sul tema dell'energia e sull’accelerazione del processo di transizione energetica.



La manifestazione, iniziata ieri alla Fiera di Rimini, si protrarrà sino a domani, e nella giornata di oggi vede il Sindaco Filippo Giorgetti intervenire in ben tre momenti distinti: un coinvolgimento della città positivo, che la accredita e gratifica il grande lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale sul fronte della sostenibilità, con risultati concreti sulla qualità dell’ambiente urbano e nella riduzione delle emissioni di Co2. Politiche portate avanti con iniziative e investimenti forti, a partire da quelli che hanno garantito il relamping e la sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica di vecchia concezione a favore di soluzioni a led più moderne e sostenibili, sino all'opera di efficientamento energetico su ampia scala condotta nelle strutture comunali, in particolare sull’impiantistica termica.

Gli appuntamenti in programma

Il primo cittadino di Bellaria Igea Marina è intervenuto in primo luogo al dibattito dal titolo “PNRR: le misure per le comunità energetiche", promosso da Confagricoltura nel proprio stand allestito in Fiera. A seguire, Giorgetti è stato chiamato ad offrire il proprio punto di vista sul tema dei fabbisogni energetici, nel contesto della tavola rotonda dal titolo “Il punto su policy, strumenti e azioni per efficientare gli asset dei comuni”. Un ampio momento di approfondimento organizzato da Anci, nel quale Bellaria Igea Marina è stata coinvolta insieme ad amministratori di enti locali come Monza, Parma, Imola, Rimini e Roma Capitale, per portare il proprio contributo sui fili conduttori del tavolo: decarbonizzazione, transizione energetica, sostenibilità climatica e ruolo dei territori sulla frontiera più innovativa, che vede in atto l’aggiornamento della strategia energetica nazionale e del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).



Ultimo ma non meno importante appuntamento di giornata, sarà per il Sindaco Giorgetti quello delle 16.00, che vedrà la città di Panzini al centro di un focus dedicato dal titolo “Trasformare l’energia in benessere urbano e sociale: il caso di Bellaria Igea Marina”. Un’altra vetrina prestigiosa per la realtà bellariese e per le politiche ambientali che la vedono protagonista, durante la quale il primo cittadino relazionerà, condividendo con la platea esperienze e prospettive future, proprio sul tema degli interventi di efficientamento energetico implementati per la valorizzazione delle risorse: quale strumento in grado di portare alle comunità benefici sociali, oltre che ambientali.