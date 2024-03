Individuato l'autore delle spaccate col tombino, arrestato dai carabinieri

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri il presunto autore della raffica di spaccate avvenute ai danni delle attività commerciali tra Marebello e Rivazzurra. I militari dell'Arma, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno eseguito un'operazione che ha permesso di risalire a un 40enne milanese fortemente indiziato dei colpi e nei confronti del quale il gip del Tribunale di Rimini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. I carabinieri si sono quindi presentati nella struttura ricettiva nel quale il malvivente alloggiava e, nel corso della perquisizione, sono stati trovati un giubbotto, un paio di scarpe e uno zaino indossati dall'autore delle spaccate ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Il 40enne, secondo quanto emerso, era già finito nella rete dei militari dell'Arma che nella notte tra il 3 e 4 febbraio scorso l'avevano arrestato in flagranza. In quella occasione il ladro aveva appena messo a segno una spaccata e ne stava preparando altre due sempre tra Marebello e Rivazzurra. In seguito a quell'arresto, l'uomo era stato processato per direttissima la mattina seguente col giudice che lo aveva sottoposto all’obbligo di dimora in orario notturno, misura che trascorreva presso l’albergo nel quale è stato nuovamente fermato. Poetato in caserma, al termine delle pratiche di rito, il 40enne è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".