Si chiama Indovinello e pesa 1.250 chili, il toro romagnolo incanta alla celebre rassegna europea

È romagnolo di nome e di fatto il toro che dal 4 al 7 ottobre scorsi ha sfilato al Sommet de l’Èlevage di Clermont Ferrand (Francia), la più importante rassegna di bovini da carne a livello europeo e tra le più prestigiose in campo internazionale. Fardini Indovinello, questo è il nome del toro di razza Romagnola in mostra, appartiene all’azienda agricola di Giuseppe Drudi di Misano Adriatico - associato Araer - e nel corso della sfilata prevista ogni giorno dei quattro in cui si è svolta la kermesse francese, ha saputo attrarre l’attenzione e l’apprezzamento del numeroso pubblico, altamente specializzato, che ha calcato i padiglioni della rassegna fieristica.

Fardini Indovinello è un toro di 4 anni, pesa 1.250 kg e fa parte dell'allevamento che Giuseppe Drudi conduce sulle colline riminesi, dove la razza Romagnola affonda le sue radici e ancora oggi rappresenta un baluardo a tutela di un patrimonio autoctono fatto di biodiversità e antiche tradizioni, perfettamente inseriti nel concetto di sostenibilità a cui si fa sempre più riferimento.

“La partecipazione a una manifestazione fieristica così importante come il Sommet de l’Élevage – dichiara Giuseppe Drudi – rappresenta per me una grande soddisfazione che premia l’impegno e la fatica di allevare una razza di bovini da carne di eccellenza che meriterebbe una migliore valorizzazione rispetto all’elevata qualità che la caratterizza, ottimizzando di conseguenza la sua commercializzazione”.