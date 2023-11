Infrastrutture idriche e rigenerazione urbana: 30 amministratori della Brianza studiano il caso Rimini

Gli amministratori dei comuni della Brianza sono venuti in visita a Rimini per un confronto sulle infrastrutture idriche e la progettualità contro il climate change. Più di trenta amministratori e tecnici aziendali di BrianzAcque hanno visitato le vasche sotterrane di laminazione di Piazzale Kennedy e l’impianto riminese di depurazione di Santa Giustina nell’ambito di un momento di scambio di best practice, di condivisione di esperienze, sia sugli aspetti tecnici che sulla progettualità e sulla visione di insieme che sta alla base della realizzazione del piano di Salvaguardia della Balneazione dell'amministrazione riminese.

Un'occasione per mettere a confronto un comune approccio alle infrastrutture idriche, tanto per ciò che riguarda la salvaguardia ambientale, quanto il cambiamento climatico e la rigenerazione urbana. A guidare la visita, tecnici e responsabili di Hera insieme all’ingegner Dellavalle, responsabile Infrastrutture e Qualità Ambientale del comune di Rimini.