Infrazioni semaforiche e superamento dei limiti di velocità, nuovo sistema elettronico in via Flaminia

Verrà spostato sulla via Flaminia all’intersezione con viale Vercelli il sistema elettronico di rilevazione delle infrazioni stradali attualmente posizionato in prossimità della cosiddetta “curva del fattore”. L’impianto, di nuova generazione, sarà infatti posizionato su un tratto della via Flaminia, ex Strada Statale 16 Adriatica su cui insiste un consistente flusso di traffico veicolare.

La zona del quartiere Spontricciolo a ridosso della ex strada statale rappresenta un punto cruciale per la presenza dell'attraversamento pedonale posto all’incrocio con viale Vercelli. La porzione del quartiere che si trova a monte della statale, oltre ad avere numerose abitazioni con residenti anche molto anziani, trova nel centro Caritas un importante nodo di sostegno alla cittadinanza per cui la garanzia della sicurezza stradale per l’attraversamento pedonale, anche con presidi come sedie a rotelle e biciclette al seguito, diventa fondamentale. Attraverso un ammodernamento dell’impianto, integrato con un controllo elettronico del semaforo, sarà possibile incrementare la salvaguardia degli utenti più deboli della strada.

Il sistema, dotato di nuove videocamere aeree, in linea con le prescrizioni ministeriali in materia, potrà rilevare sia le infrazioni semaforiche sia il superamento dei limiti di velocità. L’impianto sarà integrato dai controlli in modalità presidiata, mediante un dispositivo mobile di rilevamento della velocità, il cui limite è fissato a 50 chilometri all’ora come per le vie del centro urbano.

L’apparato di rilevamento integrato potrà inoltre rendere un importante servizio di analisi statistica del traffico e della tipologia e classe ambientale dei veicoli che circolano sul territorio. La postazione per la rilevazione della velocità, sempre in modalità presidiata, per la rilevazione della velocità in prossimità della “curva del fattore” potrà comunque occasionalmente essere impiegata in alternativa, al fine di estendere il controllo a garanzia della sicurezza su tutto il tratto della via Flaminia dove in passato si erano verificati numerosi drammatici incidenti.

L’amministrazione comunale di Riccione sta realizzando un’importante attività di riprogettazione delle intersezioni stradali sulle quali si concentra una notevole mole di traffico veicolare prevedendo anche la modifica e l’adeguamento delle infrastrutture per la gestione del traffico e, ove necessario, l’utilizzo di semafori. Questi interventi comporteranno anche l’adeguamento delle postazioni in cui verranno rilevate le infrazioni semaforiche.