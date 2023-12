L'innovazione saluta Rimini e trasloca sotto le Due Torri: addio alla fiera "We Make Future"

L’innovazione arriva sotto le Due Torri con We Make Future che, dopo 9 edizioni a Rimini, per i prossimi tre anni si svolerà nel quartiere fieristico di Bologna. Il capoluogo “ruba” così alla città romagnola quella che è una delle più importanti e partecipate tra le fiere internazionali sull’innovazione tecnologica e digitale: i prossimi 13, 14 e 15 giugno 2024 sono attesi aziende, start-up, studenti e grandi attori del settore dell’intelligenza artificiale e del digitale. I numeri parlano da sè: la scorsa edizione Wmf aveva avuto 60mila visitatori (la maggior parte giovanissimi) e 670 espositori e mille speaker provenienti da tutto il mondo distribuiti in dieci padiglioni. La notizia è riportata da BolognaToday.

A convincere l’ideatore dell’expo Cosmano Lombardo a traslocare è stata la vocazione del quartiere fieristico bolognese, sempre più avviato verso la trasformazione in una cittadella delle nuove tecnologie in sintonia con il vicino Tecnopolo: “Si erano fatte avanti molte città estere - spiega durante la conferenza stampa di presentazione -, ma Bologna si è dimostrata la realtà internazionale che faceva al caso nostro”. L’obiettivo della manifestazione è creare una rete di realtà, competenze ed economie internazionali: è ancora presto per conoscere il programma dell’edizione 2024, che comincerà a prendere corpo non prima dell’inizio dell’International Roadshow, una serie di conferenze in giro per il mondo che quest’anno toccherà Salonnicco, Hong Kong, Shenzhen, Valencia e Belgrado.