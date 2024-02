Scambio culturale, delegazione di docenti francesi in visita al municipio di Coriano

Una delegazione di otto insegnanti francesi, questa mattina, 13 febbraio, si sono recati in visita al Municipio di piazza Mazzini. Ad accoglierli, gli assessori alla Scuola, Paolo Ottogalli e al Turismo, Anna Pazzaglia. I docenti sono provenienti da oltralpe, nell’ambito della settimana dedicata allo scambio culturale Italia-Francia del piano Erasmus + tra l’istituto comprensivo Ospedaletto e il Collége Les Oliviers di Nimes.

Dopo aver assistito alle sfilate in maschera del martedì grasso organizzate nei pressi dei plessi scolastici dell’IC Ospedaletto, i docenti francesi sono arrivati in Municipio accompagnati dalla dirigente Barbara Cappellini e da alcune insegnanti. La peculiarità del progetto di accoglienza, partito il 12 febbraio e che proseguirà per tutta la settimana, consiste nell’osservare l’attività didattica e progettuale dei plessi di ogni ordine e grado dell’istituto oltre a visitare le bellezze del territorio.

“E’ sempre piacevole – hanno sottolineato gli assessori Ottogalli e Pazzaglia – vivere queste occasioni di incontro con professionisti stranieri perché si ha l’occasione di conoscere diverse esperienze formative e al tempo stesso far conoscere la propria realtà. Gli alunni restano sicuramente i protagonisti ma è positivo il coinvolgimento allargato alle Istituzioni e a Coriano perché consente di portare la storia e le tradizioni corianesi al di fuori dei confini nazionali in un ambito di respiro europeo”.

La delegazione francese è stata omaggiata dagli amministratori da una borsina di Terre di Coriano contenente dei gadget e la mappa del territorio con gli itinerari, a piedi o in bicicletta, da percorrere tra cantine vitivinicole, monumenti e bellezze paesaggistiche.