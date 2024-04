Interventi al parco del Gelso, il comune: "Un polmone verde a Misura di ragazzi"

“Diamo continuità alle politiche rivolte ai giovani, in particolare agli adolescenti. Ragazze e ragazzi a cui abbiamo dedicato energie e risorse in questi cinque anni, un’attenzione di cui questo progetto è un esempio a cui teniamo molto: un'iniziativa che invita i giovani a vivere i luoghi pubblici della propria comunità e che mira a consolidare il parco del Gelso, fiore all’occhiello tra le aree verdi cittadine, quale spazio di sport, socializzazione e condivisione sana del proprio tempo libero. Crediamo sia fondamentale dare ai ragazzi di Bellaria Igea Marina non solo educazione e formazione, ma anche opportunità concrete e luoghi adeguatamente attrezzati: in quest'ottica, sono confortanti i riscontri offerti ad esempio dal playground realizzato tra il 2019 e il 2020 al parco del Comune, divenuto un punto di riferimento per tanti giovani e giovanissimi”: così il Sindaco Filippo Giorgetti introduce oggi il grande progetto condiviso di sicurezza urbana partecipata, a cui l’Amministrazione lavora dallo scorso anno e che ora è pronto a partire, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Emilia Romagna.



Il progetto, dal titolo ‘Gelso: il parco in cui vivo!’, mette a sistema una pluralità di azioni. Prima tra tutte, la realizzazione di un playground sportivo pensato per il basket tre contro tre, che al Gelso troverà spazio tra la palestra all’aperto ed il Palazzetto dello Sport, facendo di questa porzione del parco una piccola cittadella ispirata al fitness e al benessere. Se da un lato il progetto include anche interventi di potenziamento del sistema di video sorveglianza e della pubblica illuminazione, dall'altro è importante sottolineare il ruolo delle attività di educativa di strada, che saranno volte dapprima a conoscere i gruppi di ragazzi che vivono il territorio di Bellaria Igea Marina, per poi avvicinarli alla realtà del parco del Gelso. In questo senso, è significativa l'individuazione di un’area, in particolare la piazzetta che accoglie il busto di Vittorio Belli, che vorrà essere snodo in cui i ragazzi possano esprimersi anche creativamente, un punto di incontro impreziosito da una parete a disposizione per street art e murales.



Presentato nel luglio del 2023, il progetto vedrà a breve l’inizio lavori all’interno del parco, con la prospettiva di ultimarli nella stagione estiva; 100.000 il valore complessivo delle attività, finanziate per 80.000 euro dalla Regione Emilia Romagna. Un’opera coerente con il percorso di rigenerazione degli spazi pubblici e di restituzione agli stessi alla comunità di Bellaria Igea Marina condotto in questi anni; dall’intervento ricordato dal Sindaco presso il parco del Comune – dove è stata realizzata anche un'area sgambamento cani - a quello già avviato presso le aree esterne della Fornace: dove già da questa primavera saranno gratuitamente a disposizione della cittadinanza un pump track dedicato a skate e bike, una rete da arrampicata, una palestra all’aperto, nonché un area picnic e postazioni barbecue.