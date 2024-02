Intossicati dal monossido di carbonio, due anziani portati in pronto soccorso

E' stata portata al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione una coppia di anziani che, nella tarda mattinata di lunedì, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato poco prime della 13 in un appartamento di San Giovanni in Marignano quando, marito e moglie, hanno iniziato ad accusare dei malori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, attraverso i loro sensori, hanno accertato come le stanze si fossero saturate del pericoloso gas sprigionato da un braciere acceso. E' stato chiesto l'intervento del 118 e, in attesa dell'arrivo dei sanitari, agli anziani è stato somministrato dell'ossigeno. Presi in carico dal personale di Romagna soccorsi, i due anziani sono stati quindi trasportati nel nosocomio della Perla Verde con un codice di media gravità.