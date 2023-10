Israele è al Ttg, ma la guerra fa paura. "Momento difficile, ma portiamo avanti i progetti sul turismo"

Sono giorni difficili per Israele. Si registra una nuova pioggia di razzi e raid nel quarto giorno di guerra. Le vittime per Israele sono oltre 1.200. Si prepara l'offensiva totale su Gaza. Il numero di palestinesi uccisi durante gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza e la Cisgiordania è salito a 1.078. In un clima di guerra, l’Ufficio del Turismo di Israele ha comunque aperto il suo stand all’interno del TTG, la Fiera del turismo di Rimini. Gli addetti presenti nello stand hanno spiegato che nonostante la situazione che ha colpito il loro paese porteranno comunque avanti "i progetti con ottimismo, anche se questo è un momento molto difficile”. Da segnalare in Fiera, nella zona dello stand israeliano, la presenza di addetti alla sicurezza e forze dell’ordine.

Proprio in apertura del Ttg è arrivato un pensiero rivolto a Israele. "Saluto gli amici di Israele nonostante il dramma che stanno vivendo hanno voluto essere presenti qui e dimostrano, come sempre nel turismo, che stanno già guardando al futuro". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio intervenendo alla cerimonia inaugurale della 60esima edizione del Ttg di Rimini. "Invito tutti ad andare a trovarli magari per stringere loro la mano e per dimostrargli che il nostro Paese è dalla loro parte".

"Il Ministero del Turismo di Israele si è subito messo in contatto con l'Incoming Tourism Association per monitorare in tempo reale la situazione e fornire assistenza ed aggiornamenti: la sicurezza dei turisti è la nostra assoluta priorità e siamo costantemente impegnati per garantirla". Ad affermarlo è la direttrice dell'Ufficio nazionale del Turismo Israeliano Kalanit Goren che si è collegata in video al Tgg di Rimini per parlare con la stampa, e dove sono arrivati attestati di solidarietà sia dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che si è recata anche allo stand dell'ente israeliano incontrando i direttori delle Pr Mariagrazia Falcone e del marketing Pietro De Arena e anche da parte del vicepresidente del senato Gian Marco Centinaio.