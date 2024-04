L'Italian Bike Festival al top in Europa per le due ruote, ora punta a superare le 53 mila presenze

Il 2024 si prospetta per l’Emilia-Romagna un anno “in sella”: confermate tutte le più importanti Gran Fondo e gare ciclistiche, dalla Nove Colli di Cesenatico all’Appenninica Mtb Stage Race nel Reggiano, il passaggio del Giro d’Italia con la tappa Riccione-Cento e per la prima volta la Grand Départ del Tour de France dall’Italia, con le prime tre tappe in Emilia-Romagna, Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino. In uno scenario entusiasmante come questo, non poteva mancare la nuova edizione dell’Ibf - Italian Bike Festival, la manifestazione dedicata al mondo delle bici e al cicloturismo che ha ricevuto la qualifica di Fiera Internazionale proprio dalla Regione Emilia-Romagna, e che nel 2023 ha registrato oltre 53 mila presenze. L’interesse per l’evento, in calendario dal 13 al 15 settembre 2024 e per la terza volta consecutiva al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, è sempre più crescente.



"IBF - Italian Bike Festival è un appuntamento unico a livello fieristico in Italia, che si svolge in una location ideale, il Misano World Circuit, è una grande opportunità per il mondo del cycling e delle due ruote – commenta Davide Cassani, Presidente Apt Servizi Emilia-Romagna -. L’Emilia-Romagna è una regione in cui il ciclismo ha radici profonde, è una terra che da tanti anni investe nell’offerta turistica del cicloturismo, che investe in questa direzione e che sta portando risultati straordinari. Siamo orgogliosi quest’anno di ospitare oltre al Giro d’Italia anche il Tour de France, due grandi eventi internazionali, a conferma che oggi l’Emilia-Romagna rappresenta un vero e proprio hub dove si fa ciclismo a 360 gradi".

Significativo il fatto che a sei mesi dal via della settima edizione più del 70% degli spazi sono stati prenotati, a riprova che l’interesse per questa manifestazione è concreto.

"IBF - Italian Bike Festival è il più importante appuntamento in Italia e in Europa dedicato al mondo della bici, un evento atteso da migliaia di appassionati, l’occasione unica per il cliente finale di conoscere dal vivo i protagonisti, incontrare le aziende, testare le ultime novità in tema di prodotti - commenta Fabrizio Ravasio, Managing Director di Taking Off, la società organizzatrice di Ibf –. Siamo sempre più orgogliosi e fieri di essere il punto di riferimento in Europa tra gli eventi espositivi di settore, confermato anche dalla continua e crescente attenzione da parte di rinomati brand stranieri. Il nostro obiettivo è proporre una manifestazione di altissimo livello, con un’offerta merceologica che mette al centro il business e la proposta turistica più qualificata per superare i numeri già entusiasmanti dell’ultima edizione".

Il pubblico dei visitatori dell’IBF – Italian Bike Festival avrà la possibilità di scoprire il territorio dell’Emilia-Romagna, una vera e propria terra di ciclismo, che vanta 9mila km tra percorsi stradali, con piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike e E-bike.

E per gli amanti del cicloturismo ci sono 10 Ciclovie, dalla Via Romagna (463 km tracciati e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna) alla Food Valley Bike (70 chilometri attraverso le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi di origine di salumi simbolo della tradizione italiana come il Culatello di Zibello), passando per la Ciclovia di Dante (225 km da Ravenna a Firenze sul cammino del Sommo Poeta) e la Ciclabile del Parco del Delta del Po (5,4 km a filo d’acqua, completamente circondati dalle valli di Comacchio).

Sulla Riviera Romagnola sono attivi, inoltre, una ventina di Club di prodotto (alcuni collegati al Consorzio Terrabici) con operatori specializzati nel cicloturismo, a cui sono collegati un centinaio di Bike Hotels e ai quali si aggiungono, in tutta la Regione, altri 200 alberghi attrezzati e sempre più specializzati in questo segmento turistico.

IBF – Italian Bike Festival è inoltre l’unico appuntamento espositivo dedicato al mondo bici che dà la possibilità a tutti di effettuare test bike su due tracciati esclusivi: l’ormai iconica Yamaha Off-Road Arena che sarà dedicata ai test delle MTB, E-MTB, ciclocross e gravel, e la pista internazionale del circuito di Misano denominata Campagnolo Road Circuit, destinata invece alle prove su strada.