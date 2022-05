Torna la kermesse dedicata al vino, attesi 8 mila visitatori per degustare le 150 etichette selezionate

Parte venerdì (20 maggio) la sesta edizione del Wein Tour Cattolica, fino a domenica 22 maggio. Sono 38 le cantine provenienti da tutta l’Emilia Romagna che saranno protagoniste della passeggiata enogastronomica in viale Bovio, a partire dalle 16 fino a tarda sera. Oltre 150 le etichette di vini tra cui appassionati e curiosi potranno scegliere per gustare i sapori e i profumi regionali. L’organizzazione è pronta ad accogliere le circa 8 mila persone che sono attese nel lungo fine settimana dedicato all’enogastronomia. I piatti della tradizione emiliano romagnola accompagneranno gli assaggi di vino, a partire dalla piadina del Consorzio di tutela e promozione della Piadina Romagnola Igp, e la cozza del Consorzio Cozza Romagnola. L’Osteria del Wein Tour propone tagliatelle al ragù di mare, piadina con salumi di Ardesio e i “ciccioli di cozza romagnola”.

Al Wein Tour in esclusiva e in anteprima ci sarà la presentazione del Modigliana Bianco, la sottozona istituita ufficialmente all'inizio dello scorso aprile e che con la vendemmia 2022 vedrà per la prima volta la menzione sulle etichette. L'esordio sarà in occasione del seminario-masterclass di sabato 21 maggio tenuto da un esperto di eccezione: Giorgio Melandri, già noto giornalista e critico enogastronomico, e oggi produttore con la sua cantina Mutiliana, nonché vicepresidente dell'associazione Modigliana, stella dell'Appennino, che riunisce 11 produttori del comune di Modigliana e rappresenta la quasi totalità della produzione del territorio.

Sono 3 le masterclass in programma: venerdì 20 ore 15.30 hotel San Marco, seminario con degustazione guidata “Se dici Rebola dici Rimini” a cura di Chiara Giovoni; sabato 21 ore 15.30 hotel San Marco seminario degustazione guidata “Modigliana Bianco, l’anima della Montagna” a cura di Giorgio Melandri; domenica 22 hotel San Marco seminario con degustazione guidata “Alla scoperta delle bollicine dell’Emilia Romagna” a cura di Bruno Piccioni

Per chi volesse partecipare ai seminari la prenotazione è obbligatoria con messaggio WhatsApp al numero 366.3391009 (iscrizione 10 euro).

Le cantine che partecipano alla sesta edizione del Wein Tour Cattolica sono: Fattoria Poggio San martino, Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattore del Piccione, Santini, Podere dell’Angelo, San Valentino, Podere Vecciano, I Muretti, Ca’ Perdicchi, Pastocchi, Fattoria Nicolucci, Tenuta Uccellina, Maria Galassi, Vallona, Lu. Va, Francesco Bellei, Nero del Bufalo, I Sabbioni, Tenuta Pertinello, Silvia Zucchi, Lodi corazza, Bulzaga, Cantina della volta, Modigliana - Stella dell’Appennino, Castelluccio, Fondo San Giuseppe, Il Pratello, Il Teatro, La Casetta dei Frati, Menta e Rosmarino, Mutiliana, Torre San Martino, Villa Papiano, Ca’ di Sopra, Terrerosse, Podere dal Nespoli, Ventiventi.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 16 euro è possibile acquistare un coupon di degustazione che comprende: una sacca con calice, 4 ticket degustazione e un assaggio food.